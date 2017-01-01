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Kütahya'da sağlıkçıların türkü ve şiir gecesi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin organizasyonuyla sağlık personeli "Şifa-i Nağme" adlı programda türküler söyleyip şiirler okudu.

Şifaya vesile ellerden, kulaklara hoş nağmeler teması ile yola çıkan Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı birimlerde görev yapan sağlık personeli, "Şifa-i Nağme" adlı programda türkü ve şiir okudu.

Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin organizasyonuyla, iki, üç hafta gibi kısa bir sürede prova ve çalışmalarını tamamlayan sanatçılar Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesinde 'Şifa-i Nağme' isimli programda sahne aldı. Farklı yörelere ait türküleri yorumlayan ve şiir okuyan sağlık personeli Sekreterlik folklor ekibinin performansları ile çalışma arkadaşlarınca büyük beğeni topladılar.

Program sonunda sahne alan sağlık çalışanlarını tebrik eden Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Zehir, "Oldukça keyifli bir program oldu. Şahsen amatör bir program olacağını düşünüyordum. Ancak sağlık çalışanlarımızın sergilediği performans son derece profesyonelce oldu. Yoğun iş temposu içerisinde böyle güzel bir programla bizlere keyifli anlar yaşatan sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sağlık çalışanları ile yakınlarının ilgi gösterdiği programın sonunda sahne alan personele plaket takdim edildi.

Türkü ve şiir ziyafeti çekilen gecede, sağlık çalışanları için eğlencenin yanı sıra birlik, beraberlik ve kaynaşma içinde olmaları takdir topladı.(EFE)



24.05.2017 15:36:50 TSI

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