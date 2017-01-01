YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkamil'deki camiler Ramazan ayına hazır

Şehitkamil'deki camiler Ramazan ayına hazır

- İlçedeki tüm camiler ramazan ayı öncesi temizlendi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Ramazan Ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizlikleri yapıldı. Gerçekleştirilen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi, camilerin periyodik aralıklarla temizliklerini yapmayı sürdürüyor. Vatandaşın huzurlu bir Ramazan Ayı yaşaması için ilçe genelinde hummalı bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesi, İslam alemi için çok önemli günler olarak kabul edilen Ramazan Ayı öncesinde tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Camilerde yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden cami cemaati, çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

"Kapsamlı bir temizlik çalışması yapılıyor"

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki tüm camilere hizmet veriyor. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak camin içindeki halılara anti bakteriyel toz serpiyor ve halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Temizlik ekipleri, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları temizliyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılıyor ve caminin güzel kokması sağlanıyor. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine olanak sunuluyor.

"Camimizin tüm kısımları temizlendi"

Yapılan temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Hacı Nazife Ziylan Cami İmam Hatibi Ahmet Hayta, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmam Hatip Ahmet Hayta, "Şehitkamil Belediyemiz, her ay olduğu gibi periyodik olarak camimizi Ramazan Ayı öncesinde de temizliyor. Camimizin şanına yakışır şekilde bir temizlik çalışması yürütüldü. Temizlikle görevli arkadaşlarımız, camimizin tüm kısımlarını temizledi. Şu anda camimiz Ramazan Ayına hazır. Camimize tüm cemaatimizi bekliyoruz. Ramazan Ayında cemaatimizin, Ramazan Ayının bereketi ile camimizi de bereketlendirmesini istiyoruz. Başkanımız, ziyaretimize geliyor. Cemaatimize katılıyor. Kendisini aramızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerinin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



24.05.2017 15:38:46 TSI

NNNN

