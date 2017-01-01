Manavoğlu'na vefa gecesi
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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin ilk Başkanı Mehmet Manavoğlu, belediye personeli tarafından onuruna düzenlenen vefa gecesinde duygusal anlar yaşadı.
Muratpaşa Belediyesi çalışanları, ilk belediye başkanları Mehmet Manavoğlu onuruna bir gece düzenledi. Geçtiğimiz yıl ciddi sağlık sorunları yaşayan, başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 1994-1999 dönemi Belediye Başkanı Mehmet Manavoğlu, geceye eşi Atiye Manavoğlu ve oğlu Özdemir Manavoğlu ile birlikte katıldı.
Gözyaşlarını tutamadı
Mehmet Manavoğlu döneminde işe başlayan personelin katıldığı gecede çok duygusal anlar yaşandı. Gecede elini öpen ve geçmiş olsun dileklerini ileten personelle tek tek sohbet eden Manavoğlu, gözyaşlarını tutamadı ve "Beni çok mutlu ettiniz. Sizlerle her zaman gurur duydum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)
24.05.2017 15:41:35 TSI
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