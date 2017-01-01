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249 şehidin anısına 249 fidan dikildi



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadele ederek canları pahasına vatanı savunan 249 şehit anısına 249 fidan dikildi.

Sinop Üniversitesinin yeni kampüs alanında yer alan İlahiyat Fakültesi binasının yanındaki araziye fidan dikim töreni öncesinde İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından dualar okundu.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı fidan dikme etkinliğinde Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın yaptığı açıklamada, "Bizim için vatan millet için canlarını feda şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. İnşallah ağaçlarımız büyüdüğünde her birinin üzerine şehitlerimizin adının bulunduğu plakalar asarız ve o şekilde büyütürüz. Sizler dikersiniz, sizden sonra gelenler büyütür, daha sonra gelenler budar işte bu şekilde burada güzel bir 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşur" dedi.

Fidan dikim töreni sonrasında öğrenciler toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi. Dikilen fidanlara şehitlerin adlarının yazılı olduğu levhalar takılacağı öğrenildi.

(OSM-SLH-Y)



24.05.2017 15:52:21 TSI

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