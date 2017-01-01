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Kamu hastanelerinin şampiyonu ameliyathane



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Birimlerarası Futbol Turnuvası sona erdi.

14 takımın katıldığı turnuvada şampiyon Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Takımı oldu. Genel Yoğun Bakım Takımı ikinci, Atölye Takımı ise üçüncü oldu.

Final Maçı sonrasında Organizasyon Komitesi adına Mehmet Genç, turnuvaya verdikleri desteklerden dolayı Genel Sekreter Uzm. Dr. İsmail Zehir'e plaket takdim etti.

Kupa töreninde üçüncü takım olan Atölye'ye, kupasını Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı Mevlüt Yıldız, ikinci takım Genel Yoğun Bakımın kupasını DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Sabahattin Altıntaş, Şampiyonluk Kupasını Genel Sekreter Uzm. Dr. İsmail Zehir ve beraberinde futbolculara madalyalarını İdari Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Mesut Karaca ile birlikte takdim ettiler.(EFE)



24.05.2017 15:57:22 TSI

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