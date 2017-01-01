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Kabadüz'de mezuniyet töreni

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:00
Kabadüz'de mezuniyet töreni
Kabadüz'de mezuniyet töreni

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni yapıldı.
Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya, veliler ,öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Karahasan yaptı.
Mezuniyet heyecanını aileler ve öğrencilerle birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karahasan, "İnsan hayatında unutulmayacak dönüm noktaları vardır. Bugün siz gençlerimizin her zaman hatırlayacağı bir gündür" dedi.
Çocuklarımızı yetiştiren ailelere ve öğretmenlere minnettar olduğunun altını çizen Kaymakam Mustafa Uğur Özerden de, "Hepimizin vatanımıza iyi bir vatandaş, ailemize ise iyi bir evlat olmak borcumuz var. Lütfen bunu da aklınızın bir kenarında tutunuz. İnşallah bundan sonraki hayatınızda ailenizle, sevdiklerinizle güzel günler geçirirsiniz. Allah yolunuzu açık etsin" diye konuştu.
Çalışkan olmanın önemli olduğunu aktaran Başkan Yener Kaya ise, "Ömrünüz boyunca hedefinizi tutturmak için mücadele edeceksiniz. Bu hedefleri yakalamak içinde çok ama çok çalışmalıyız. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 2016-2017 eğitim-öğretim yılını birincilikle bitiren Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Demet Çapa ve Kabadüz İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kübra Aydoğan'a ödülleri verildi.
Daha sonra mezuniyet pastası kesilerek günün anısına bir de toplu fotoğraf çektirildi.
(MB-SLH-Y)

24.05.2017 16:00:44 TSI
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