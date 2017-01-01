YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dilencinin üzerinden 880 lira çıktı

Dilencinin üzerinden 880 lira çıktı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan 880 lira görenleri şaşkına çevirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde yakalanan bir dilenciyi Zabıta Merkezine götüren ekipler yaptıkları üst aramasında 880 TL buldu. 40 yaşlarındaki erkek dilencinin üzerinden çıkan 880 TL'ye tutanak karşılığı el konuldu. El konulan para belediyeye gelir olarak kaydedildi.

Vatandaşlara seslenen yetkililer ise halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere para vermemelerini istedi.

(AK-HA-Y)



24.05.2017 16:03:47 TSI

NNNN

