Kula'da Ramazan pidesi fiyatı belirlendi
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Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula'da bu yıl ramazan pidesinin 300 gramı 1.50 TL'den, 600 gramı 3 TL'den satılacağı açıklandı.
Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, ramazan pidesi fiyatlarının belli olduğunu açıkladı. Ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesi için toplantı yaptıklarını söyleyen Şadan, "Ramazan ayımızın vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin bu yıl ki satış fiyatları belli oldu. Diğer adıyla Kula'da tırnaklı pide olarak bildiğimiz Ramazan pidesinin bu yıl ki satış fiyatlarını, odamızda yaptığımız toplantımızda 300 gramını 1.50 TL'den, 600 gramını ise 3.00 TL'den satışa sunulmasını belirledik. Başta Kula halkımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyorum" dedi.
(HY-AY-Y)
24.05.2017 16:15:52 TSI
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