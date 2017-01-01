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Bitlis Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:24
Bitlis Belediyesinden Ramazan etkinlikleri
Bitlis Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çınar, Ramazan ayı içinde iftar çadırı açarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.
Başkan Vekili Ahmet Çınar, Ramazan ayı boyunca iki ayrı noktada oluşturacakları iftar çadırında günlük 750 kişiye sıcak yemek çıkaracaklarını, ayrıca 100 ailenin evine de sıcak yemek servisi yapacaklarını açıkladı. Çınar, Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerin yer alacağı bir program hazırladıklarını belirterek, özellikle iftar sonrasında vatandaşların aileleri ile birlikte güzel zaman geçirmelerini sağlayacaklarını belirtti. Çınar, "Ramazan ayı boyunca belediye olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Programımızı yaptık. Ay içerisinde 5 ayrı konser programı planladık. Bunlar; Abdurrahman Önül, Recep Arslan, Sedat Uçan, Muzaffer Gürler konserleri olacak. Konserlerin yanı sıra semazen gösterileri de yer alacak. Ayrıca, 20 Haziran günü Kahire Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Mustafa Duman Hoca'yı davet ederek, bu gecede mevlit ve ilahi programı düzenledik. Halkımızın da bu programlara ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.
Çınar, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde ve Kurubulak semtinde bulunan Beş Minare Lisesi bahçesinde iftar çadırı açılacağını da sözlerine ekleyerek, "Atatürk Anıtı önünde açılacak iftar çadırının yanına 8 adet stant açılacak. Bu stantlarda vatandaşlara çay ve tatlı ikramında bulunulacak. Ayrıca, Bitlis Belediyesi tarafından açılan kurslarda elde edilen materyaller satışa sunulacak. Ramazan ayı boyunca elimizden geldiğince iftar çadırlarımızı canlı tutmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
(VO-MSA-Y)

24.05.2017 16:24:07 TSI
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