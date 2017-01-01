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TTK 27. Dönem toplu iş sözleşmesi arabulucu sürecinde

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:27
TTK 27. Dönem toplu iş sözleşmesi arabulucu sürecinde
TTK 27. Dönem toplu iş sözleşmesi arabulucu sürecinde

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında süren 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde görüşmeler sürecinde 60 günlük yasal sürenin dolması nedeniyle arabulucu süreci başladı.
Arabulucu, görevini tebliğ ettikten sonra 15 gün içinde tarafları uzlaştırmaya çalışacak. Bu süre 6 iş günü daha uzatılabilecek.
11 madde üzerinde anlaşma sağlanamadı
Toplam 83 maddeden oluşan TTK 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde GMİS ile Kamu-İş arasında 72 maddede anlaşma sağlanmış, 11 madde üzerinde ise anlaşmaya varılamamıştı.
Anlaşma sağlanamayan maddeler şöyle;
Sözleşmede yer alan 33: Çalışmakta oluğu işini yapamaz raporu alan işçiler, 44: Ücretli mazeret izinleri, 50: Ücretler, 51: Giriş ücretleri, 58: Pirimler ve muhtelif ücretler, 62: Sosyal ödemeler, 75: Hasar ve zarar rücu, 80: Konut Kira Bedeli, 81: Sözleşmenin ekleri, 82: Denge ödeneği, 83: Sözleşmenin yürürlük süresi maddelerinde anlaşma sağlanamadı. GMİS ile Kamu-İş arasında sürdürülen TİS görüşmelerinde 11 madde üzerinde uzlaşmanın sağlanamaması nedeniyle, arabulucu süreci başlarken, 15 günlük süre içerisinde arabulucu tarafların uzlaşması için çalışma yapacak. Taraflar bu süreler içinde de anlaşmaya varamazsa uyuşmazlık tutanağı tutulacak. 6 gün içindeki bu sürecin tamamlanmasının ardından 60 günlük süre içinde sendika grev kararını almak zorunda. Sendika, 6 gün önceden tebliğ etmek kaydıyla grev tarihini belirleyebilecek.
(SÖ-SÖ-Y)

24.05.2017 16:27:33 TSI
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