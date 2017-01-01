YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldırım 'da kitap festivali

Yıldırım 'da kitap festivali



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Yıldırım Kent Konseyi ve Akan Expo Organizasyon tarafından ilk kez düzenlenen 1. Kitap Festivali açıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Okurlar stantları gezerek 24 farklı yazarın kitaplarını inceleme fırsatı buldu. Festivali ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım'ın her geçen gün kabuğunu kırdığını söyleyerek, "Göreve geldiğimiz gün hemşerilerimize Yıldırım'ın kültür sanat şehri olacağına dair bir söz vermiştik. Bugün bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Artık Yıldırım'da tiyatrodan, konsere, söyleşilerden sergilere her gün bir kültür sanat faaliyeti gerçekleşiyor. İki yıl içerisinde 112 bin çocuğumuzatiyatro izlettik, kültür gezileri düzenledik. Bugün birincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getireceğimiz kitap festivali de bu hedefimiz doğrultusunda attığımız büyük bir adım. Bir taraftan yayınevlerini kitapseverlerle buluşturuyor diğer taraftan ise birbirinden önemli yazarları Yıldırımlıların ayağına getiriyoruz" diye konuştu.

Kitap Festivali 28 Mayıs Pazar günü sona erecek.

(MŞ)



24.05.2017 16:29:33 TSI

NNNN

