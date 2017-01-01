YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ahlat'ta hafızlık Kur'an kursu için temel atma töreni

Ahlat'ta hafızlık Kur'an kursu için temel atma töreni



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak olan Abdurrahman Gazi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu için temel atma töreni düzenlendi.

Abdurrahman Gazi Türbesi önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, 6 katlı inşa edilecek olan hafızlık kursunun temel atma töreni için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Şu an faaliyette olan 42 kişilik yatılı hafızlık erkek Kur'an kursumuz, 2012 yılında başkanlığımız bünyesinde hafızlık eğitimi vermeye başlamış ve şu ana kadar 24 öğrenci mezun etmiştir. Zamanla gelen talepleri kursumuz karşılayamadığı için yeni bir kurs yapımı elzem hale gelmiştir. Temeli atılacak olan kursumuz 6 katlı ve 112 kişiliktir" dedi.

Bitlis Müftüsü M. Faysal Geylani ise, temeli atılacak olan kursun hayırlı olmasını diledi.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu da, 2012 yılında kurulan hafızlık kursunun çevre il ve ilçelerden de teveccüh gördüğünü belirterek, "Şimdi buradaki kapasiteyi 112 kişiye çıkarmayı amaçladık. Özellikle engelliler içinde uygun bir tesis olmasına gayret ettik. Burayı güzel bir projeyle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Müşaviri Abdurrezzak Ateş ise, çok önemli bir temel atma için bir arada olduklarını belirterek, "Kur'an kursu talebelerimizin muhafazası ve onların korunacağı bir yer. Kur'an talebeleri Kur'an-ın muhafızı ve korumasını yapacaklar, ama Kur'an hem kursumuzu hem talebelerimizi hem de şehrimizin muhafızlığını yapacak asıl korunak, asıl barınağımızdır. Dolayısıyla biz Kur'an ile var olur, Kur'an ile biter, Kur'an ile dirilir, Kur'an ile yaşarız. Attığımız her temelin bir geçmişi var. Bugün burada attığımız temel, Abdurrahman Gazi'nin Muaz Bin Cebel'in İyas Bin Ganem'in buralara mühürlerini bastıklarının devamıdır aslında. Buraya öyle bir imza attılar ki kıyamete kadar buranın İslam beldesi, İslam'ın konuşulacağı, Kur'an-ın okunacağı ve anlatılacak diye bize emanet ettiler. Bugün elhamdülillah yönetici ve halkımızın desteğiyle Kur'an-ın anlatılacağı 6 katlı bir binayı yapmak üzere bir aradayız. Allah ömür verirse açılışını yapmaya geliriz. Bizim üzerimize, Diyanete düşen ne olursa destek vereceğiz. İnşallah kısa sürede de bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar da, kursun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah açılışını da hep birlikte yaparız. En çok Kur'an-a ihtiyaç duyduğumuz, onun içeriğine, emirlerine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Kur'an hayatımızın içerisinde etkin olmalıdır. Bu şekilde ancak Müslümanlar olarak dimdik ayakta kalabilir, huzur içerisinde yaşayabiliriz. Yeryüzündeki tüm zulümler, milyonları aşan katliamlar, hepsi çok emin olunuz ki Kur'an-ı Kerim'de de 'onlarla dost olmayın' dediği, kötülüklerini ifade ettiği gibi tüm bu gelişmiş dediğimiz bize medeniyet öğretmeye kalkan ülkelerin ve toplumların planlı, programlı, bilerek ve isteyerek işledikleri suçlardır. Cenab-ı Allah hafızlarımızın sayısını artırsın. Onu anlayan, onu yaşayan toplumlardan olmamızı bize nasip eylesin. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i elbette ki koruyor. Bir harfinin bile değiştirilemeyeceğini ifade ediyor. Bizimde korunmamız için ona layık olmamız lazım. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi. Temel atma töreninin ardından cami açılışı için düzenlenen programa geçildi.

(SAD-MSA-Y)



24.05.2017 16:31:01 TSI

NNNN

