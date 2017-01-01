YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler okul duvarlarını resimleriyle güzelleştirdiler

Öğrenciler okul duvarlarını resimleriyle güzelleştirdiler



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim öğretim veren 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlköğretim Okulu öğrencileri, okul duvarlarını çizdikleri resim ve boyamalarla güzelleştirdi.

4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlköğretim Okulu tarafından açılan yetiştirme kurslarına katılan öğrenciler, okul bahçesinde duvar boyamaları ve resimler yaparak, estetik çalışmalar gerçekleştiriyor. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Havva Ertekin önderliğinde duvar boyamaları yapan öğrenciler, bir yandan duvarlara önceden çizdikleri resimleri boyarken, bir yandan da yardımlaşma ve birlik beraberliğin önemini pekiştiriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Saracalıoğlu, "Okulumuzda bütün derslerde destekleme ve yetiştirme kursları açtık. Görsel sanatlar dersinden de yetiştirme kursunu açtık ve öğrencilerimiz çok büyük rehavet gösterdiler. Kendilerini geliştirmek için güzel çaba sarf ediyorlar. Biz de öğrencilerimize destek oluyoruz. Okulumuzu güzelleştiriyorlar. Başta görsel sanatlar öğretmenimiz olmak üzere emeği geçen bütün öğrencilerime de teşekkür ediyorum "dedi.

Okul Görsel Sanatlar Öğretmeni Havva Ertekin ise, "Okulumuzda yetiştirme kursları kapsamında okul çıkışlarında yaptığımız duvar boyama etkinliğine öğrencilerimiz tarafından büyük bir katılım var. Matematik, fen gibi akademik derslere katılmak istemeyen öğrencilerimiz okul çıkışlarında etkinliğimize katılarak, okulumuzun duvarlarını renklendiriyor. Ben de çok memnunum onlar da. Öğrenciler resim yaparken bir yandan yardımlaşma ve birlik beraberlik duygularını geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

(ÖND-Y)



24.05.2017 16:33:31 TSI

NNNN

