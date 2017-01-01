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Adana'da İletişim Günleri

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:36
Adana'da İletişim Günleri
Adana'da İletişim Günleri
- ÇEP İletişim Meslek Lisesi koordinasyonunda başlatılan 6. İletişim Günleri etkinlikleri kapsamında "Yeni Medya ve Haber Üretim Süreci", "Bilim Olarak İletişim", "Radyo Televizyon ve Sinemada Yeni Yönelimler" sunumları yapıldı
- Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'e 'Onur Ödülü' verildi.

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da ÇEP İletişim Meslek Lisesi koordinasyonunda 6. Geleneksel İletişim Günleri başladı. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen panellerde "Yeni Medya ve Haber Üretim Süreci", "Bilim Olarak İletişim", "Radyo Televizyon ve Sinemada Yeni Yönelimler" başlıklı sunumlar yapıldı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'e 'Onur Ödülü' verildi
ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (ÇEP Anadolu İletişim Meslek Lisesi) geleneksel olarak düzenlenen "İletişim Günleri" etkinliğinin 6'ncısı bu yıl, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Panel ve fotoğraf sergisinin gerçekleştirildiği etkinliğe Basın Yayın Enformasyon Bölge Müdürü Mustafa Keleş, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Kanal B Televizyonu Adana Temsilcisi Sema Erdoğan, Kanal A Genel Yayın Yönetmeni İlhan Geyik ve çok sayıda davetli katıldı.
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saat 10.30'de başladı. Etkinliğin başında kısa bir konuşma yapan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Hatice Çubukçu, medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Özen ise İletişim Günleri etkinliğiyle öğrencileri hem sektörle hem de yükseköğretim kurumuyla bir araya getirmeyi, sorunları ortaya koymayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Okul olarak akademik başarıya önem verirken öğrencilerin kişisel becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini de belirten Özen, Avrupa Birliği Eğitim Programı Erasmus+ mesleki eğitim projelerine ağırlık verdiklerini ve bu çerçevede hemen her yıl öğrenci ve öğretmelerini yurt dışına göndererek mesleki eğitim almalarını sağladıklarını dile getirdi. Özen, ayrıca Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Tabanlı Değerlendirme Akredite ve Kalite Sistemi (ODAK) Projesi kapsamında kalite beratı alan ilk 50 okul arasında yer aldıklarını ifade etti. Öğrencilerinin katıldıkları ulusal ve uluslararası spor müsabakaları ile mesleki ve kültürel alanlardaki yarışmalarda dereceler aldıklarını da belirten Özen, "Halkoyunları yarışmasında il birinciliği, bölge birinciliği, Muay Thai'de Dünya şampiyonluğu, kısa film yarışmalarında alınan dereceler bunlardan bazılarıdır" diye konuştu.
Etkinlik çerçevesinde Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nüket Elpeze Ergeç moderatörlüğünde bir panel de gerçekleştirildi. Panelde Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Aydın Çam "Radyo Televizyon ve Sinemada Yeni Yönelimler", Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Dursun "Yeni Medya ve Haber Üretim Süreci", İletişim Bilimleri Kültürler Arası Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Özdemir "Bilim Olarak İletişim" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Panelde söz alan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Aydın Çam, radyo-televizyon ve sinema sektöründeki gelişmeleri anlatan bir sunu izleterek bu alanda her şeyin kolaylaştığını ve maliyetin azaldığını belirtti. Çam, yaşanan bu gelişmelerin olumlu olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, "Önemli olan içeriktir. Teknolojik gelişmelerin yanında içeriğe de önem vermek daha da önem taşımaktadır" dedi.
Daha sonra söz alan Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Dursun da gazetecilikte "Nefret söylemi" yerine "Barış söylemini" ön plana çıkarmak gerektiğini vurguladı.
İletişim Bilimleri Kültürler Arası Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Özdemir ise teknolojik gelişmelerin insanların yararına kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.
Panelin sonunda Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'e İletişim Meslek Lisesi Onur Ödülü verildi.
Haber-Fotoğraf ve Kısa Film Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödüllerin verildiği etkinlikte gazetecilik öğrencilerinin hazırlamış olduğu fotoğraf sergisi gezildi. Etkinlik yapılan kokteyl ile son buldu.
(NPR-Y)

24.05.2017 16:36:11 TSI
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