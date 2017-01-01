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Salihli Belediyespor'da Bora Şensoy imzayı attı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, geçen yıl takımı çalıştıran Baş Antrenör Bora Şensoy ile yeniden anlaşma sağlayarak, sözleşme yeniledi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşme sonrası Baş Antrenör Bora Şensoy ile yola devam kararı aldıklarını açıklayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'ye voleybolu sevdiren Salihli Belediyespor'un Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mevcut kadrosuyla en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. Yeni sezonda da takımı çalıştıracak Baş Antrenör Bora Şensoy'a başarılar dileyen Başkan Kayda, "Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımımız yeni sezonda da Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek. Baş Antrenörümüz Bora Şensoy ile yolumuza devam edeceğiz. Bora hocamız ile birlikte yeni bir yapılanmaya giderek, mücadele edeceğiz. Salihlimize hayırlı olsun" dedi.

Başta Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini ifade eden Baş Antrenör Şensoy ise yeni sezonda Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde Salihli'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. İmza töreninde Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ile Başkan Yardımcıları Uğur Kocagöz ve Hisamettin Çelik de yer aldı.

(BA-ÖND-Y)



24.05.2017 16:37:48 TSI

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