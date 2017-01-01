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Kaymakam Taşdan: "Beş ayda ihtiyaç sahibi vatandaşa 2,5 milyon lira yardım yaptık"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:38
Kaymakam Taşdan: "Beş ayda ihtiyaç sahibi vatandaşa 2,5 milyon lira yardım yaptık"
Kaymakam Taşdan: "Beş ayda ihtiyaç sahibi vatandaşa 2,5 milyon lira yardım yaptık"

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, ihtiyacı olduğu halde devletin yardımlarından yararlanamayan vatandaşlar olduğunu belirterek, çevresinde bu durumda olan vatandaş bulunanların kaymakamlığa bildirilmesini istedi. Taşdan, "Beş ayda ihtiyaç sahibi vatandaşa 2,5 milyon lira yardım yaptık" dedi.
Kaymakam Taşdan, kalabalık bir heyet ile birlikte Bahçekoyağı, Lenger, Gözsüzce ve Gözce Mahallelerini ziyaret ederek, Mayıs ayı 'Güvenlik Toplantısı'nı Gözce Mahallesinde gerçekleştirdi. Taşdan'a mahalle ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Koordinasyon Şube Müdürü Mehmet Ünal Erkan, kurum müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri eşlik etti.
Önce Bahçekoyağı Mahallesini ziyaret eden Taşdan, Bahçekoyağı Tarım Merkezinde yapılan toplantıda, vatandaşların sorun ve istekleri dinledi. Daha sonra Lenger Mahallesine geçen Taşdan, Tursun Cami önünde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar, asfalt, su, çöp ve elektrik sorunlarının bulunduğunu ifade ederken, Taşdan, istek ve sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarını ve kendilerini de bu konuda bilgilendireceklerini söyledi. Gözce Mahallesinde Gözsüzce ve Gözce sakinleri ile bir kahvehanede bir araya gelen Taşdan, burada da her iki mahalledeki sorunları dinledi.
Taşdan, toplantıda kurum müdürlerine tek tek söz vererek 2017 yılı içerisinde yaptıkları çalışmaları vatandaşlara anlatmalarını istedi. İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, vatandaşlardan güvenlik güçlerine daha çok yardımcı olmalarını, özellikle Bozyazı ilçesinin D-400 Karayolu üzerinde kurulu olmasının çok büyük önem arz ettiğini ifade ederek, şüpheli gördükleri şahıs ve araçları güvenlik güçlerine bildirmelerini istediler.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hakan Acı da muhtarlardan vatandaşları erken tanı için sağlık birimlerine yönlendirmeleri konusunda yardımcı olmalarını istedi. Beş aylık süreç içerisinde 258 kişiyi sağlık kontrolünden geçirdiklerini belirten Acı, yaptıkları testler ile 11 kişide rahim kanseri başlangıcı, 4 kişi de ise meme kanseri başlangıcı tespit ettiklerini ve tedaviye başladıklarını anlattı. Erken tanının önemine vurgu yapan Acı, özel hastanelerde bu testlerin binlerce liraya mal olduğunu, devletin ise bir kuruş almadan bu hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.
"Kapım her zaman vatandaşa açık"
Kaymakam Taşdan ise yaptığı konuşmada, vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyerek çözmek için bu toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Taşdan, "Toplantıların haricinde de her zaman kapım vatandaşa açık. Gelip rahatlıkla sorun ve isteklerini iletebilirler. Oturup çayını, kahvesini içip sohbet edebilirler" diye konuştu.
Muhtarlar, öğretmenler, okul müdürleri, din görevlileri ve kurum müdürleri ile ayrı ayrı yaptığı toplantılarda sosyal devlet ilkesinin önemine vurgu yaptığını, ihtiyacı olan vatandaşların mutlaka devletin imkanlarından faydalanmasının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmalarını istediğini ifade eden Taşdan, "Devlet 5 aylık sürede Bozyazı'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyon lira yardım yapmış. Sosyal devlet ilkesi kapsamında yaptığımız yardımlarda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın mutlaka faydalanmasını sağlayalım. Bu konularda gelip bize müracaat eden, şartları tutanlar zaten bu yardımı alıyor, bunda sıkıntı yok. Ama ihtiyacı olduğu, şartları tuttuğu halde çeşitli sebeplerle bu yardımdan yararlanmayan vatandaşlarımız var. Bölgenizde, çevrenizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı mutlaka bize bildirin. Biz onlara gidelim. Evlerini ziyaret edelim, ihtiyaçlarını tespit edelim ve devletimizin Allah'a şükür imkanları fazla bunlara yardımcı olalım. Çocuklarıyla, kendileriyle ayrı ayrı ilgilenelim. Tedaviye ihtiyacı olanların tedavilerini karşılayalım. Maddi yardıma ihtiyacı olanlara maddi yardım verelim. Eğitime ihtiyacı olanların eğitim ihtiyacını karşılayalım. Ev eşyası, iş kurma gibi yardımlar var, krediler var. Bu konuda özellikle vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, çalışanlarımızın duyarlı olması ve bize yardımcı olması son derece önemli. Devletin tanıdığı imkanlardan vatandaşımızın istifade etmesini sağlayalım. Bu konuda hepimiz işbirliği yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
(ALT-Y)

24.05.2017 16:38:20 TSI
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DÜZELTME &quot;Türk Kızılayından Afrika ülkelerine insani yardım&quot; başlıklı haberimizin 3. ve 4. paragrafında yer alan ifadeler, kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
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DÜZELTME "TÜRK KIZILAYINDAN AFRİKA ÜLKELERİNE İNSANİ YARDIM" BAŞLIKLI HABERİMİZİN 3. VE 4. PARAGRAFINDA YER ALAN İFADELER, KAYNAĞINDAN DÜZELTİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA. AA

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