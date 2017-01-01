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Tekirdağ'ın ilk halk plajı yaza hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ'ın ilk halk plajını açmak üzere başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı.

Haziran ayında hizmete sunulması planlanan Süleymanpaşa Belediyesi Gündal Halk Plajı'nda kumsal temizleme çalışmaları için ekipler harekete geçerken, Tekirdağ'ın ilk halk plajı ile vatandaşlar temiz deniz, temiz plaj ve hizmete kavuşacak. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri plaj kenarına giyinme kabini, duş, tuvalet ve kafeterya alanının inşa ve montajını tamamladı. Plajda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirterek, "İlk belediye plajımızı Kumbağ'da açıyoruz. Hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Duşlar, tuvaletler, giyinme kabinleri, kafeterya ve çevre düzenlemesini tamamladık. Geriye kumsalımızı temizlemek kaldı. Haziran ayı içinde de temizlik işlemlerimizi ve birkaç küçük eksiği de tamamlayıp Süleymanpaşa Belediyesi olarak Gündal Halk Plajı'nı hizmete açacağız. Vatandaşlarımız temiz denizde, temiz plajda Süleymanpaşa Belediyesi farkı ile hizmete kavuşacak" ifadelerini kullandı.

(HLD-Y)



24.05.2017 16:38:58 TSI

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