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Bartın'da enerji verimliliği masaya yatırıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:39
Bartın'da enerji verimliliği masaya yatırıldı
Bartın'da enerji verimliliği masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen "Verimlilik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Bartın Enerji Verimliliği Derneği Başkanlığı'nca ortaklaşa "Enerji Çocuk 2017" isimli program düzenlendi.
Bartın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere enerji verimliliğinin önemi anlatıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi; "Verimlilik anlayışı toplumumuzda yerleştirmek istediğimiz çok önemli bir anlayıştır. Verimli olmak az kullanmak, tasarruflu olmak, idare etmek demek değildir. Verimli olmak gerçekleştirmek istediğiniz bir amacı öncelikle onu engelleyen unsurları en doğru zamanda ve en doğru yerde en doğru kararları vererek ortadan kaldırmaktır. Verimliliğin matematiksel tanımı varsa da biz sözel olarak mesela en verimli ders çalışma amacımız için önce bizim en verimli ders çalışmamızı engelleyen unsurları yazıya dökmeliyiz sonra bunları peyderpey ortadan en akılcı şekilde kaldırmalıyız. Amacımız en verimli ders çalışmak olduğu gibi başka hedefler içinde bu çalışmaları yapabilirsiniz. Verimlilik en doğru yerde en doğru zamanda en akılcı kararları vermek demektir. İşte bunun içinde her türlü kararımızda dikkatli, olmalıyız. Unutmamalıyız ki vereceğimiz kararlar bizim hayatımızı şekillendirmektedir. Kullandığımız suyu en akılcı şekilde verimli olarak kullanmalıyız yine kullandığımız elektriği en akılcı ve en doğru şekilde kullanmalıyız, kullandığımız zamanımızı ise yine en doğru yerde ve en verimli işlerde kullanmalıyız" diye konuştu.
Enerji Verimliliği Derneği Bartın Şube Başkanı Mehmet Kemik de dernek olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Konuşmaların ve sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, KYK İl Müdürü Zafer Çakan ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi'ye plaket verildi.
(AY-RFK-Y)

24.05.2017 16:39:51 TSI
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