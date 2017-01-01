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Başkan Erkoç'tan çorba ikramı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:44
Başkan Erkoç'tan çorba ikramı
Başkan Erkoç'tan çorba ikramı

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, vatandaşlara çorba ikram etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçük Sanayi sitesinde her gün sabah vatandaşlara sıcak çorba dağıtılan çorba dağıtım noktasını ziyaret eden Başkan Erkoç, burada hem vatandaşlarla sohbet etti hem de sıcak çorba dağıttı.
Sabahın erken saatlerinde çorba dağıtım binasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erkoç, sanayi esnafı ve çalışanlarına sıcak çorba ikram ederek, onlarla bir süre sohbet etti.
(OZR-Y)

24.05.2017 16:44:44 TSI
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