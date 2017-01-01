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'Dönem Sonu Sergisi' açılışı AKM'de yapıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğüne bağlı Bilgi evi tarafından düzenlenen 'Dönem Sonu Sergisi' açılışı AKM'de yapıldı.

Adapazarı Belediyesi Bilgievi Müdürlüğünün Yağcılar Mahallesinde açtığı kursun Dönem Sonu Dikiş Sergisi açılışına Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Adaapzarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Koray Keskin, Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Eba Müslim Çat, Yenikent Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Figen Alabaş, Yağcılar Bilgievi Sorumlusu Nalan Sinan çok sayıda kursiyer ile çok sayıda davetli katıldı. Sergide en çok dikkat çeken yapraklardan yapılmış doğa dostu elbise ve yöresel el nakışlarıyla işlenmiş kıyafetler oldu. Halk Eğitim Müdürlüğü ile uyumlu çalışmalar yapılarak güzel sonuçlar alındığını kaydeden Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, "Bilgevi olarak Camili, Yağcılar Mahallesi ve merkezde açmış bulunduğumuz çeşitli kurslar büyük ilgi görüyor. Talep arttıkça kurs sayılarımızı arttırıyoruz. Böylelikle farklı el sanatlarının buluştuğu kurslarımızda birçok gizli kalmış yetenekler ortaya çıkıyor" dedi.

(BCT-RFK-Y)



24.05.2017 16:49:26 TSI

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