YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik'te 1 ayda 327 konut satıldı

Bilecik'te 1 ayda 327 konut satıldı



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te geçen ayki konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında artarak 327 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te konut satışlarında 2017 Nisan ayında konutların 178 adedi ilk defa (ilk el satış), 149 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 327 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 oranında artarak 146 adet, diğer satışlar ise yüzde 15,4 oranında azalarak 181 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 164 konutun 74 adedi ilk satış, 72 adedi ise ikinci el satış oldu.

(CKT-MET-Y)



24.05.2017 16:56:31 TSI

NNNN

