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Nusaybin Kız İmam Hatip Lisesinden resim sergisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:57
Nusaybin Kız İmam Hatip Lisesinden resim sergisi
Nusaybin Kız İmam Hatip Lisesinden resim sergisi

(Fotoğraflı)

Cihat Şayık
MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından resim sergisi açıldı.
Okul bahçesinde kurulan serginin açılışı Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şube Müdürleri Abdulbaki Tek ve Abdulğani Ak ile Okul Müdürü Abdurrahim Işık tarafından yapıldı. Sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Çetin ve misafirlere Okulun Resim Öğretmeni Ayşe Duygu Fertelli ve öğrenciler tarafından yapılan ebru, hüsnü hat, minyatür, karakalem, reprodüksiyon, suluboya, pastel boya, quilling, op-art, yağlı boya tablolar, kolaj çalışmaları, nokta ve çizgi çalışmaları ile peribacalarının üç boyutlu çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Öğrencileri ve öğretmenlerini çalışmalarından dolayı tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Çetin, bu tür çalışmaların öğrencilerin hayatına olumlu yönde etki yaptığını söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerin yıl boyunca resim dersinde yaptığı çalışmalarla onlarca eser ortaya koyduğunu kaydeden okul Müdürü Abdurrahim Işık ise, eğitim ve öğretim başarısının yanında öğrencilerine resim gibi beceriler kazandırmayı da hedeflediklerini aktardı.
(CŞ-MP-Y)

24.05.2017 16:57:12 TSI
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