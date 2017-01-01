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Bayramiç Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl sonu sergisinde kursiyerlerin 1 yıllık el emekleri sergiledi.

Etkinliğe; Bayramiç Belediye Başkan Vekili Ayşe Kuralay, Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Mutlu, Milli Eğitim Müdürü M. Selahattin Gökhan, İlçe Tarım Müdürü Cahit Uydaş, Bayramiç Mal Müdürü Sinan İnan, öğretmenler, kursiyerler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yıl sonu etkinliklerinin ilki Öğretmen Evi Bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Gösterinin ardından Bayramiç Halk eğitim Merkezi Müdürü Celalettin Öztürk, etkinlik ile ilgili konuşma yaparak, " 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, açılışını yapmış olduğumuz karma sergide, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergilemektedirler. Halk Eğitim Merkezi mesleki kursların yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlerin yapıldığı, halkımızı yaygın eğitimiyle her daim bir adım ileriye götüren sanat evidir. Bizim sanatımızda halkı ve halk kültürümüzü yüceltme ve sevme vardır. Sosyal ve ekonomik kalkınma, sanatla aynı yolda yürüdüğü zaman gerçek bir ilerleme kaydedebiliriz. Bizim Bayramiç Halk Eğitim Merkezi olarak amacımız diğer gelişmiş toplumlar gibi sanatımızı, kültürümüzü ve beraberinde halkımızı zirveye çıkarmaktır" dedi.

Daha sonra ise Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi. Müzik dinletisinin ardından Halk Eğitim Merkezi salonunda kursiyerlerin 2016-2017 yılı içinde hazırladıkları bir birinden değerli el işi ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

(UYC)



24.05.2017 17:02:19 TSI

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