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Manisalı yazar Başkan Çelik'e kitabını hediye etti



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisalı Tarihçi-Yazar İlber Şiyak' a yeni yazdığı kitabı nedeni ile tebrik ziyaretinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisalı olan Tarihçi - Yazar İlber Şiyak' a yeni çıkardığı 'Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri' kitabı nedeni ile tebrik ziyaretinde bulundu. Manisalı yazar Şiyak'ın Balkanlarla, Türkiye arasında yüz yılardır kurulan gönül köprülerini gelecek nesillere ulaştıracak çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Çelik "Manisa'mızın araştırmacı yazarı olan İlber Şiyak' ı ziyaret ediyoruz. Tarihçi olan Şiyak'ın Balkanlarla ilgili çok ciddi çalışmaları mevcut. Yaptığı çalışmalarla Manisa'mızı Türkiye ve Dünya' da tanıtıyor. Balkanlarla asırla önce kurulmuş olan gönül köprümüzü yeni nesillerimize de aktararak büyük hizmetlerde bulunuyor. Bu ziyaretimiz esnasında yeni bitirmiş olduğu 'Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri' kitabını bizlere hediye ettiler. Gerçekten de Balkanlar' da bizim sarsılmaz ve asla yıkılmaz bir gönül köprümüz var. Balkanlara her fırsatta bizim gönül coğrafyamız diye hitap ediyoruz. Bizde her ziyaretimizde oralarda kendimizi vatanımızda gibi hissediyoruz. Ancak son kale Türkiye'dir. Türkiye'nin kıymetini bilerek, en büyük servetimizin birlik ve beraberliğimizin olduğunu bilinci içerisinde hareket etmeliyiz. Bu son kitabı neden ile değerli İlber Şiyak'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. Ziyaret esnasında Yazar Şiyak, Başkan Çelik' e yeni kitabını imzalayarak hediye etti.

(AY-Y)



24.05.2017 17:08:28 TSI

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