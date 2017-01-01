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Büyükşehir'den spora bir yatırım daha



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Bursa'yı sporda da marka kent haline getiren Büyükşehir Belediyesi, Çamlıca Anadolu Lisesi'ne yapılan spor salonunu hizmete açtı.

Çamlıca Anadolu Lisesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonu törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sportmen gençlik yetişmesine katkı sağlayacak yatırımdan başta okul öğrencileri olmak üzere 7'den 70'e herkesin yararlanacağını söyledi. Salonun hizmete alınmasında katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Başkan Altepe, "Şimdiden bu tesisimiz başta okulumuza, Nilüfer ilçemize ve Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Altepe, sadece Bursa'da 200'ün üzerinde spor tesisi yaparak bu konuda Türkiye'deki en büyük hamleyi gerçekleştirdiklerini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Bursa'da adeta tüm gençlerin spor yapabilir hale geldiğini anlatan Başkan Altepe, "İşte onlardan birini daha bugün hizmete alıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla artık sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ses getiriyoruz. Büyükşehir Belediyespor, atletizmde Avrupa şampiyonu oldu. Güreşte yine Avrupa şampiyonluğu çıkarttık. Voleybolda ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu elde ettik. Bu yıl masa tenisinde hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonu olduk. İşte tüm bu başarılı sonuçlar yatırımlarımızın birer sonucu" diye konuştu.

Salonun açılış töreninde konuşan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ise Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve spor yatırımlarıyla Bursa'nın adeta şaha kalktığını ifade etti. Çamlıca Anadolu Lisesi Okul Müdürü Engin Koç da yaptığı konuşmada, genç ve dinamik bir okul olduklarını kaydederek, gençliğe ve insana dair düşlerinin olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından spor salonunu açılışı, Başkan Altepe ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışın ardından Başkan Altepe, okul öğrencileriyle voleybol oynadı.

(MŞ)



24.05.2017 17:15:34 TSI

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