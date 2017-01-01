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Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı seçimi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı seçimi nedeniyle merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Birlik Encümen Üyelikleri seçimi öncesi İl Jandarma Komutanlığından Yarbay Vedat Kültür, kırsaldaki genel asayiş durumu ile ilgili bir sunum yaptı.

Sunum sonrası köy ve mahalle muhtarlarına hitap eden Vali Abdullah Erin, "Bizler madde ile manayı birleştiren bir milletin varisleriyiz. Bugün 2017 yılında merkez köylerimize hizmet edecek olan birlik encümen üyelerimizi seçeceğiz. Gerek İl Özel İdaresi gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynakları aracılığıyla 2017 yılı, köylerimize daha çok alt yapı hizmetlerinin götürüldüğü bir yıl olacak. Bunun için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunmaktayız. İl Özel İdaresine ait haziran ayının başında faaliyete geçecek olan yüksek kapasiteli kilitli parke üretim tesisi ile köylerimizin sokaklarını hızlı bir şekilde parke taşıyla döşeyeceğiz. Geçen yılın neredeyse üç katı olmak üzere ilimize KÖYDES kaynağı tahsis edilmiş bulunmaktadır" dedi.

2023 hedefleri için yoğun çaba

Vali Erin, kırsal kalkınmada 2023 hedefleri yakalayabilmek için 2017 ve 2018 yıllarında yoğun çalışma yürütülmesi gerektiğini hatırlatarak, İl Özel İdaresi hizmetleriyle birlikte KÖYDES kaynağını da en etkili ve verimli bir şekilde köylerimizin alt yapı hizmetlerine harcayacağız. 2017 ve 2018 yılını dolu dolu geçirmek suretiyle 2023'te hedeflediğimiz kırsal kalkınmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Kırsal kesime yönelik hizmet sunumunda köylerimiz arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın objektif davranarak, kamu kaynaklarını şeffaf, etkili ve en verimli bir şekilde kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yoklama neticesinde salt çoğunluk sağlanarak divan teşekküre geçildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardında Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine 2 genel meclis üyesi ile 2 muhtar üyeliği seçimine geçildi. Yapılan seçimlerde Adıyaman merkez ilçeye bağlı köy muhtarları oy kullandı. Oy kullanımından sonra kullanılan oyların tasnifine geçildi. Oylamada Adıyaman merkeze bağlı Paşamezrası Köyü Muhtarı Hüseyin Göçer 74 oy, Akpınar Köyü Muhtarı Muharrem Fevzi Şahin ise 71 oy alarak Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine, İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Nedim Evli 86 oy, Abuzer Töken ise 62 oy alarak Birlik Encümen Üyeliğine seçildi.

Toplantıya, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Alparslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

(CK-SD-Y)



24.05.2017 17:20:49 TSI

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