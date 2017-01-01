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Deniz dibi temizliği Bardakçı'da devam etti



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizlik Kampanyası bu hafta Bardakçı sahilinde yapıldı.

Deniz Dibi Temizlik kampanyasıyla, her yıl yaz sezonu öncesi Bodrum merkez ve koylarında deniz dibi temizliği yapılarak çevrenin ve denizin temiz kalmasına dikkat çekmek amaçlanıyor. Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli dalgıçların yardımıyla yapılan Bardakçı koyundaki çalışmalar kapsamında denizden 19 kg cam, 124 kg plastik, 45 kg tekstil, 48 kg metal, 18 kg da diğer atıklar olmak üzere toplam 236 kg atık çıkarıldı. Bodrum Garnizon Komutanlığı da bot desteğiyle çalışmalara katkıda bulundu.

Temizlik sonunda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kıyıda ayrıştırdıkları atıkları geri dönüşüm için Konacık Mahallesindeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakletti.

"Denize en çok MAVİ yakışır" Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, 5 Haziran'da Bodrum merkezde son bulacak.

(EA-MB-Y)



24.05.2017 17:24:03 TSI

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