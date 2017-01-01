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İnönü'de 790 kursiyerin el emekleri beğeniye sunuldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Halk Eğitim Merkezi'nde 2016-2017 sezonunda açılan; hat, sim sırma, makine nakışı, giyim ve el sanatları gibi 48 kursta eğitim alan öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaların sunulduğu yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi kurs öğretmenlerinin ve toplamda 790 kursiyerin bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği eserler İnönü halkının beğenisine sunuldu. Engelli öğrencilerin hazırlamış olduğu emek dolu el işleri satışa sunulurken, Kadifeli Emine Bebek ve Aile Eğitimi ile alakalı bilgilendirilmenin yapıldığı bölümler büyük ilgi topladı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu sergi açılışı, Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından yapılırken, serginin üç gün boyunca vatandaşlara açık olacağı belirtildi.

Program sonunda İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Taktekin tarafından, Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan ve Başkan Kadir Bozkurt'a verdiği desteklerden dolayı plaket ve hediyeler verildi.

(ÇAĞ-met-y)



24.05.2017 17:33:20 TSI

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