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Kulu İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:38
Kulu İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
Kulu İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle açıldı.
Kulu Yeni Mahallede bulunan İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde açılan bilim fuarı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve Okul Müdürü Kemal Ünlü'nün yaptığı açılış konuşmalarının ardından fuara katkısı olanlara çeşitli hediyeler ve plaket takdim edildi. Kurdele kesilmesinin ardından gerçekleştirilen açılışın ardından protokol üyeleri, sergiyi gezerek bilgi aldı.
4006 TÜBİTAK Bilim fuarına AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, Belediye Başkan Vekili Celal Görgülü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, şube müdürleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
(ÖK-AH-Y)

24.05.2017 17:38:36 TSI
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