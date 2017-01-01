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SEKOMER araçları cumartesi günleri de hizmette



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin engelli vatandaşların ulaşımlarını sağlamak üzere tahsis ettiği Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezine (SEKOMER) bağlı araçlar artık cumartesi günleri de görevine devam ediyor. Ayrıca hizmet verilen saatler de 08.00-19.00 olarak güncellendi.

SEKOMER'e bağlı araçlar, engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için pazartesiden cumartesiye kadar her gün sabah 8'den akşam 19'a kadar görev yapacaklar. Süleymanpaşa Belediyesinin "Engelsiz bir Süleymanpaşa" sloganı ile çıktığı yolda engelli vatandaşların istedikleri yere ücretsiz olarak gitmelerini sağlayan araçlar için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden talepler kabul ediliyor. Talebin ardından engelli vatandaş ile iletişime geçen Süleymanpaşa Belediyesi SEKOMER birimi görevlileri vatandaşı bulunduğu noktadan alarak istediği yere ulaştırıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediyesi çatısı altında öncelikli olarak engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belediyemizin imkanları arttıkça bunu daha fazla hizmet olarak vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda temin ettiğimiz, en çağdaş şekilde amortisörlü asansör sistemi ile donattığımız engelli hizmet araçlarımız, artık cumartesi günleri de vatandaşlarımız için çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

(HLD-Y)



24.05.2017 17:48:35 TSI

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