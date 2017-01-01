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Çocuklar hayvan sevgisini resmetti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:49
Çocuklar hayvan sevgisini resmetti
Çocuklar hayvan sevgisini resmetti
- "Hayvan Sevgisi" temalı resim yarışmasına katılan 633 öğrenciden dereceye girenler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ilkokul öğrencilerine yönelik "Hayvan Sevgisi" temalı resim yarışmasının 6.'sı gerçekleştirildi. 22 okuldan 633 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün "Hayvanları Koruyalım Sevgimizi Çoğaltalım" sloganı ile düzenlediği resim yarışmasının ödül töreni, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Törende bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, çocuklara hayvan sevgisi aşılanmasının önemine vurgu yaptı. Ataç, "2009 yılından sonra barınağımızda ciddi çalışmalarımız oldu. Doğal Yaşam Merkezi, bugün, Türkiye'de önemli noktalara geldi. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırma neticesinde, merkezimize bir ödül verilecek. Hep dediğim gibi, biz bu dünyaya sokaktaki dostlarımızla beraber geldik. Onların ihtiyaçlarını tabi ki bizler gidereceğiz. Eğer büyükler bu tavır içinde olursa, çocuklarımız da aynı şekilde davranır. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamamız lazım. 6.'sı düzenlenen resim yarışması gerçekten çok önemli. Çocuklara hayvan sevgisini anlatmanın en önemli yollarından biri diyebilirim. Bu tür çalışmaların daha da iyilerini yaparak Türkiye'ye örnek olmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.
Eskişehir Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş da törende bir konuşma yaparak, "Bu organizasyondan dolayı Tepebaşı Belediyesi'ni kutluyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Ödül alsın ya da almasın, katılım gösteren tüm öğrencilerimize duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birincilik ödülüne layık görülen İstiklal İlkokulu'ndan Melisa Kılıç'a dizüstü bilgisayar, ikinci olan Özel Atayurt İlkokulu'ndan Ayşe Duru Koçak'a tablet ve üçüncü seçilen Mehmet Yaşar Gülle İlkokulu'ndan Ayşe Naz Dunca'ya fotoğraf makinesi ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca mansiyon ödülü alan 5 öğrenciye ve jüri özel ödülüne layık görülen 4 öğrenciye mp3 çalar ve boya kalemi seti hediye edildi. Ayrıca yarışmaya katılan her öğrenciye de Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u armağan edildi.
Programda daha sonra Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Topluluğu bir dans gösterisi gerçekleştirdi.
Ardından Başkan Ataç ve beraberindekiler, yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerinden oluşan açık hava sergisinin açılış kurdelesini kesti. Davetlilerin sergiyi gezmesi ile tören sona erdi.
Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir Kültür Sanat Derneği Başkanı Gazi Durusu ve Hayvan Hakları Federasyonu adına Ayten Tutkun'un yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.
(ÇAĞ-MET-Y)

24.05.2017 17:49:36 TSI
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