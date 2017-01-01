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"Tarihi Kırkpınar Koşusu" 26 Mayıs'ta



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı'nın girişimleri ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri Koşusu, 26 Mayıs'ta İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin ulusal ve uluslararası basında daha fazla yer bulmasını sağlamak, yağlı güreşleri sevdirmek, Edirne'yi bu vesile ile gündemde tutarak, hafızalara yerleştirmek adına yola çıkan Edirne Belediyesi'nin Türkiye Jokey Kulübü işbirliği sonucu başlayan Tarihi Kırkpınar Koşusu, dördüncü kez Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

26 Mayıs 2017 Cuma Günü saat 20.30'da başlayacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri Koşusunda Şükrü, Altıncı His, Benyoğum, Ertemiz, Sabrinin Atı, Ünalmaca isimli atlar yarışacak.

Yarışta birinciye 53 bin, ikinciye 21 bin 200, üçüncüye 10 bin 600 ve dördüncüye 5 bin 300 ikramiye; yetiştiricisine ise birinciye 10 bin 600, ikinciye 4 bin 240, üçüncüye 2 bin 120, dördüncüye ise 1 bin 60 TL para ödülü verilecek.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Koşusuyla Ata Sporları köprüsü kurulduğunu ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri içinde bir farkındalık oluşturduklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Güreşleri'ni farklı platformlarda tanıtmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

(KU-ÖZ-Y)



24.05.2017 17:53:06 TSI

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