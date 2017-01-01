ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

15 Temmuz eserleri ödüllendirildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:53
15 Temmuz eserleri ödüllendirildi
15 Temmuz eserleri ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen '15 Temmuz Kahramanları ve Şehitleri' temalı tiyatro, resim ve şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmaya katılan eserler kitap haline getirilirken, dereceye girenlere ödülleri verildi. Tiyatro dalında birinci olan "Gecenin Yıldızları" isimli tiyatro eseri Salih Tozan Kültür Merkezinde ki seyircileri oldukça duygulandırdı.
Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende verildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan ödül töreninde İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve Balıkesir güzel Kuranı Kerim okuma birincisi Hasan Kaan Deniz tarafından Kuran okundu. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız bir konuşma yaparak, düzenlenen yarışmanın önemine değindi.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Kefenini giyerek yola çıkmış Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara dökülen ve 28 gün boyunca vatan nöbeti tutan bu millet tarihte olduğu gibi o gün yine destan yazmıştır. Korkmayan, sindirilemeyen ve asla yolundan döndürülemeyen bir liderin arkasından giderek vatanımızın bekası için topyekun milletçe mücadele edilmiştir. Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı o günü asla unutmayacağız. Bu millet darbelerin ezanları susturduğu günlerden ezanların darbeleri susturduğu günleri ortaya koyduğu iman gücüyle gerçekleştirmiştir" diye konuştu.
Yarışmaya giren eserler kitap haline getirildi
Çanakkale ruhunun 15 Temmuz'da yaşadığına şahit olunduğunu vurgulayan Başkan Uğur sözlerini şöyle tamamladı: "Baş veririz, dara düşeriz, şehit oluruz, gazilik makamına ereriz, anasız babasız, evlatsız, kardeşsiz kalırız. Son nefesimizi teslim etmeden bizden bu vatan topraklarını alamazsınız. Bizler, Çanakkale ruhunun 15 Temmuz'da bir kez daha yaşandığına şahit olduk. Bu ruh hep yaşamaya devam edecek. İşte bu nedenle 15 Temmuz'u bu anlamlı destanı hep hatırlamak için '15 Temmuz Kahramanları ve Şehitleri' konulu tiyatro, resim ve şiir alanında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte il genelinde ortaklaşa bir yarışma düzenledik. Toplamda 100 şiir, 50 resim ve 13 tiyatro eseri il bazında düzenlenen yarışmada değerlendirildi ve dereceleri belli oldu. Gelen eserlerden bir kitap oluşturuldu. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve genç neslin gözünden 15 Temmuz'un nasıl algılandığını görmek istedik. Yarışmaya katılan öğrencilerimize ve etkinliğin düzenlenmesine emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Allah hepsinden razı olsun".
Uğur; Bu tiyatro oyununu tüm Türkiye izlemeli
Tiyatro dalında birinci olan Gülser Mehmet Bollun Anadolu lisesi öğrencilerinin oynadığı "Gecenin Yıldızları" isimli tiyatro eseri Salih Tozan Kültür Merkezindeki seyircileri oldukça duygulandırdı. 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'i anlatan oyun sonunda tüm salon duygu dolu anlar yaşarken, oyuncular seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyun sonunda tiyatro eserinde rol alan öğrenciler ve oyunu sahneye koyan öğretmenler ödül ve hediyelerini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'dan aldılar. Ödül töreni sonrası kısa bir konuşma yapan Ahmet Edip Uğur: "Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi bu tiyatro oyunu için tebrik ediyorum. 15 Temmuz'u bize yaşattıkları için tebrik ediyorum. Bir defa daha 15 Temmuz'u bir defa daha yaşamış olduk. O gece sabaha kadar olanlar herşeyi ortaya koydular. Bu tiyatro oyununda görev alan gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu oyunu Türkiye'nin her yerinde oynamaları lazım. Biz belediye olarak sponsor oluruz. Siz nereye istiyorsanız gönderelim. Bir defa daha unutmamak unutturmak için 15 Temmuz'u tüm Türkiye'ye yaşatalım" dedi.
Dereceye girenlere ödülleri verildi
Konuşmaların ardından şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, İl Müftüsü İbrahim Öcüt, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve davetliler tarafından verildi.
Şiir yarışmasında dereceye girenler şöyle: Esra Çaldıran (1.), Ayşenur İlhan (2.), Mustafa Deniz Güner (3.)
Resim Yarışmasında dereceye girenler şöyle: Gülay Çakır (1.), Fatma Evren (2.), Ahmet Cincioğlu (3.)
Tiyatro yarışmasında dereceye giren eserler şöyle: Gecenin yıldızları (1.), 15 Temmuz gecesi (2.), Vur emri (3.)
(HT

24.05.2017 17:53:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minikler küçük, hünerleri büyük
YEREL

MİNİKLER KÜÇÜK, HÜNERLERİ BÜYÜK
Minik öğrenciler projeleriyle güven verdi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER PROJELERİYLE GÜVEN VERDİ
Burhaniyeli çiftçilere broşür dağıtıldı
YEREL

BURHANİYELİ ÇİFTÇİLERE BROŞÜR DAĞITILDI
Burhaniye'de alev alan tüp paniği
YEREL

BURHANİYE'DE ALEV ALAN TÜP PANİĞİ
Karesi'de 590 kilogram kaçak et ele geçirildi
YEREL

KARESİ'DE 590 KİLOGRAM KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ
Burhaniye'de Düğün Salonu ve Pazar Yeri yapılıyor
YEREL

BURHANİYE'DE DÜĞÜN SALONU VE PAZAR YERİ YAPILIYOR
Burhaniyeli gençler Balıkesir şampiyonu oldu
YEREL

BURHANİYELİ GENÇLER BALIKESİR ŞAMPİYONU OLDU
Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon toplantısı Ayvalık'ta yapıldı
YEREL

DÜZENSİZ GÖÇE YÖNELİK ÜST DÜZEY KOORDİNASYON TOPLANTISI AYVALIK'TA YAPILDI
Edremit sanayi esnafından hayır yemeği
YEREL

EDREMİT SANAYİ ESNAFINDAN HAYIR YEMEĞİ
Gömeç ilçesi gelişiyor
YEREL

GÖMEÇ İLÇESİ GELİŞİYOR
Burhaniyelilerin tansiyonunu ölçtüler
YEREL

BURHANİYELİLERİN TANSİYONUNU ÖLÇTÜLER
Dursunbey Belediyesi kültür gezileri devam ediyor
YEREL

DURSUNBEY BELEDİYESİ KÜLTÜR GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
Edremit'e hayırsever desteği ile yeni bir okul daha
YEREL

EDREMİT'E HAYIRSEVER DESTEĞİ İLE YENİ BİR OKUL DAHA
Burhaniye'de sergide yetişkinlerin oyunu büyük alkış aldı
YEREL

BURHANİYE'DE SERGİDE YETİŞKİNLERİN OYUNU BÜYÜK ALKIŞ ALDI
İl turizm koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

İL TURİZM KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Balıkesir arıcılıkta bir numara olacak
YEREL

BALIKESİR ARICILIKTA BİR NUMARA OLACAK
Çocukların oyuncaklarını yaktılar
YEREL

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARINI YAKTILAR
Balıkesir'de 3D Tasarım ve Kodlama Atölyesi açıldı
YEREL

BALIKESİR'DE 3D TASARIM VE KODLAMA ATÖLYESİ AÇILDI
Başkan Demiraslan'dan kongre açıklaması
YEREL

BAŞKAN DEMİRASLAN'DAN KONGRE AÇIKLAMASI
Karesi'de muhtarlıklar yenileniyor
YEREL

KARESİ'DE MUHTARLIKLAR YENİLENİYOR
Dursunbey'de 'Büyük Aile' konseri
YEREL

DURSUNBEY'DE 'BÜYÜK AİLE' KONSERİ
Havran HEM'den eğitim şenliği
YEREL

HAVRAN HEM'DEN EĞİTİM ŞENLİĞİ
Havran'dan Yenice artık daha yakın
YEREL

HAVRAN'DAN YENİCE ARTIK DAHA YAKIN
Balya' da Bilim Sokağı açıldı
YEREL

BALYA' DA BİLİM SOKAĞI AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi