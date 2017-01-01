ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'te STK'ların Suriyeli mülteciler üzerindeki etkileri paneli düzenlenecek

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:04
Gaziantep'te STK'ların Suriyeli mülteciler üzerindeki etkileri paneli düzenlenecek
Gaziantep'te STK'ların Suriyeli mülteciler üzerindeki etkileri paneli düzenlenecek

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te ulusal ve yerel STK'ların Suriyeli Mülteciler konusundaki rolü ve etkileri, düzenlenecek panel ile masaya yatırılacak.
Ortadoğu Sosyal Projeler ve Araştırma Merkezi'den (OSPAM) koordinatörlüğünde, Uluslararası ve Yerel STK'ların Suriyeli Mülteciler Konusunda ki Rolü ve Etkileri " Konulu Panel, düzenlenecek. Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Bilimsel katkısıyla gerçekleştirilecek olan Panel, Gaziantep Ticaret Odasında Cuma günü saat 10:00'da yapılacak. OSPAM Başkanı Balia Baykal, moderatörlüğünü asan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın yapacağı panel ile ilgili, "Ortadoğu'da büyük bir değişim sürecinin yaşandığı, çok büyük risk alanlarının oluştuğu bir dönemdeki, gelişmeler, sivil toplum kuruluşların rolünü bölgemizde daha da bir önemli kılıyor. Sivil toplum hareketi, 2011 yılından bu yana iç savaş halinde olan Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerin gelişi ile daha da artmıştır. Gerçekleştirilecek Panel bölgemizin sivil toplum alanındaki gelişmelerin çok somut göstergelerinden biridir. Panelimize ev sahipliği yapan yerel de sivil toplum kuruluşların gelişimini her zaman destek olan Beyhan Hıdıroğlu Başkanlığındaki Ticaret Odamıza, Bilimsel çalışmaları ile yine sivil toplumun gelişiminde desteğini esirgemeyen Tamer Yılmaz Hocamız Rektörlüğündeki Hasan Kalyoncu Üniversitemize, katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimizi sunarım. Panelimizde Gaziantep de faaliyet gösteren uluslararası 33 STK'nın ülke yöneticisi katılımcı olarak yer alacaktır. Devletin ve uluslararası kuruluşların boş bıraktıkları alanı doldurmaya çalışan STK'lar adlarından kimse pek bahsetmese de söz konusu kuruluşlar bugün aramızda bulunmaktalar. Faaliyetlerinde kent ortamında yaşayan mültecileri hedef kitle olarak seçiyorlar. Kent merkezinde yaşayan Suriyelilerin sayısı, kamplarda yaşayan Suriyelerin sayısı göz önüne alındığında ve mültecilerin hak temelli ihtiyaçlara ulaşma anlamında STK'ların çalışmalarını çok değerli kılıyor. Bugüne kadar kamu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar devletin tarihine not düşerken, sivil toplum kuruluşların çalışmaları henüz tarihin kayıtlarında yer alacak bir envanter oluşturulamamıştır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan güvensizlik ortamı, uluslarararası STK'ların yasal olarak sorumluluklarını, mevzuatlara uygun yerine getirmiş, devlet tarafından denetlenen güvenlik değerlendirmelerini de zorunlu kılmaktadır. Bölgemiz de artan sivil toplum hareketi, sadece yerel ve ulusal değil, bölgesel ve küresel bir nitelik kazanması, iyi toplum yönetimi tartışmalarının bir parçası olması, farklı siyasi, ekonomik ve kültürel söylemlerin kullanımına girmesi ile daha da bir önem kazanmıştır. Sivil toplum alanında bizlere yüklenen sorumluluk ve artan beklentilere göre alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
(SD-Y)

24.05.2017 18:04:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GTO Delegeleri TOBB 73. Genel kurulunda
YEREL

GTO DELEGELERİ TOBB 73. GENEL KURULUNDA
Üniversite öğrencileri ilköğretim okulunda bakım ve onarım yaptı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA BAKIM VE ONARIM YAPTI
Miniklerden Muhteşem yıl sonu gösterisi
YEREL

MİNİKLERDEN MUHTEŞEM YIL SONU GÖSTERİSİ
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Gazi kentten 52 bin 800 öğrenci ecdadıyla buluştu
YEREL

GAZİ KENTTEN 52 BİN 800 ÖĞRENCİ ECDADIYLA BULUŞTU
Yapder kent ve yaşam ödülleri
YEREL

YAPDER KENT VE YAŞAM ÖDÜLLERİ
İslahiye'ye &quot;kırmızı biber anıtı&quot;
YEREL

İSLAHİYE'YE "KIRMIZI BİBER ANITI"

HKÜ'de mezuniyet coşkusu
YEREL

HKÜ'DE MEZUNİYET COŞKUSU
İslahiye MYO organik tarım programı öğrencileri sahada
YEREL

İSLAHİYE MYO ORGANİK TARIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ SAHADA
Başkan Özkeçeci, Ak Parti'nin 3. Büyük Olağanüstü Kongresini değerlendirdi.
YEREL

BAŞKAN ÖZKEÇECİ, AK PARTİ'NİN 3. BÜYÜK OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİ DEĞERLENDİRDİ.
Gazetecilere verilen 3 günlük eğitim son buldu
YEREL

GAZETECİLERE VERİLEN 3 GÜNLÜK EĞİTİM SON BULDU
Türk ve Suriyeli çocuklardan müzik dinletisi
YEREL

TÜRK VE SURİYELİ ÇOCUKLARDAN MÜZİK DİNLETİSİ
GAÜN Öğretim Üyesi Şenel'den Yunanistan'da sergi
YEREL

GAÜN ÖĞRETİM ÜYESİ ŞENEL'DEN YUNANİSTAN'DA SERGİ
Başkan Fadıloğlu'ndan yeni muhtarlara bilgisayar desteği
YEREL

BAŞKAN FADILOĞLU'NDAN YENİ MUHTARLARA BİLGİSAYAR DESTEĞİ
GSO delegeleri TOBB Genel Kuruluna katıldı
YEREL

GSO DELEGELERİ TOBB GENEL KURULUNA KATILDI
Şehitkamil'deki camiler Ramazan ayına hazır
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DEKİ CAMİLER RAMAZAN AYINA HAZIR
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Gür Ailesi'nin mezuniyet heyecanı
YEREL

GÜR AİLESİ'NİN MEZUNİYET HEYECANI
GTO Akademi eğitimleri devam ediyor
YEREL

GTO AKADEMİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Terör saldırısında yüzünden yaralanmıştı
YEREL

TERÖR SALDIRISINDA YÜZÜNDEN YARALANMIŞTI
10. Domotex Turkey Halı Fuarı
YEREL

10. DOMOTEX TURKEY HALI FUARI
&quot;Beşiktaş maçına ciddiyetle hazırlanıyoruz&quot;
YEREL

"BEŞİKTAŞ MAÇINA CİDDİYETLE HAZIRLANIYORUZ"

Küçük şairlere büyük alkış
YEREL

KÜÇÜK ŞAİRLERE BÜYÜK ALKIŞ
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi