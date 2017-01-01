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Gaziantep'te STK'ların Suriyeli mülteciler üzerindeki etkileri paneli düzenlenecek



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te ulusal ve yerel STK'ların Suriyeli Mülteciler konusundaki rolü ve etkileri, düzenlenecek panel ile masaya yatırılacak.

Ortadoğu Sosyal Projeler ve Araştırma Merkezi'den (OSPAM) koordinatörlüğünde, Uluslararası ve Yerel STK'ların Suriyeli Mülteciler Konusunda ki Rolü ve Etkileri " Konulu Panel, düzenlenecek. Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Bilimsel katkısıyla gerçekleştirilecek olan Panel, Gaziantep Ticaret Odasında Cuma günü saat 10:00'da yapılacak. OSPAM Başkanı Balia Baykal, moderatörlüğünü asan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın yapacağı panel ile ilgili, "Ortadoğu'da büyük bir değişim sürecinin yaşandığı, çok büyük risk alanlarının oluştuğu bir dönemdeki, gelişmeler, sivil toplum kuruluşların rolünü bölgemizde daha da bir önemli kılıyor. Sivil toplum hareketi, 2011 yılından bu yana iç savaş halinde olan Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerin gelişi ile daha da artmıştır. Gerçekleştirilecek Panel bölgemizin sivil toplum alanındaki gelişmelerin çok somut göstergelerinden biridir. Panelimize ev sahipliği yapan yerel de sivil toplum kuruluşların gelişimini her zaman destek olan Beyhan Hıdıroğlu Başkanlığındaki Ticaret Odamıza, Bilimsel çalışmaları ile yine sivil toplumun gelişiminde desteğini esirgemeyen Tamer Yılmaz Hocamız Rektörlüğündeki Hasan Kalyoncu Üniversitemize, katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimizi sunarım. Panelimizde Gaziantep de faaliyet gösteren uluslararası 33 STK'nın ülke yöneticisi katılımcı olarak yer alacaktır. Devletin ve uluslararası kuruluşların boş bıraktıkları alanı doldurmaya çalışan STK'lar adlarından kimse pek bahsetmese de söz konusu kuruluşlar bugün aramızda bulunmaktalar. Faaliyetlerinde kent ortamında yaşayan mültecileri hedef kitle olarak seçiyorlar. Kent merkezinde yaşayan Suriyelilerin sayısı, kamplarda yaşayan Suriyelerin sayısı göz önüne alındığında ve mültecilerin hak temelli ihtiyaçlara ulaşma anlamında STK'ların çalışmalarını çok değerli kılıyor. Bugüne kadar kamu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar devletin tarihine not düşerken, sivil toplum kuruluşların çalışmaları henüz tarihin kayıtlarında yer alacak bir envanter oluşturulamamıştır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan güvensizlik ortamı, uluslarararası STK'ların yasal olarak sorumluluklarını, mevzuatlara uygun yerine getirmiş, devlet tarafından denetlenen güvenlik değerlendirmelerini de zorunlu kılmaktadır. Bölgemiz de artan sivil toplum hareketi, sadece yerel ve ulusal değil, bölgesel ve küresel bir nitelik kazanması, iyi toplum yönetimi tartışmalarının bir parçası olması, farklı siyasi, ekonomik ve kültürel söylemlerin kullanımına girmesi ile daha da bir önem kazanmıştır. Sivil toplum alanında bizlere yüklenen sorumluluk ve artan beklentilere göre alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(SD-Y)



24.05.2017 18:04:48 TSI

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