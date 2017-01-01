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Çocuklar buz pateniyle tanıştı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da "Uygarlığın Yüzünde Kültür ve Sanat Buluşmaları" projesi kapsamında çocuklar Buhara Kültür Merkezi'nde bowling ve buz pateni ile tanıştı.

Çorum Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı programa, katılan çocuklar ilk defa da bowling oynamanın ve buz pateni yapmanın sevincini yaşadı. Proje kapsamında çocuklarda tarih bilinci oluşturmak için 29 okuldan yaklaşık bin 200 öğrenci Alacahöyük ve Boğazkale'daki tarihi ören yerleri gezdirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, 2017 yılında Çorum'da kültür ve turizm alanında önemli çalışmalar yapmaya devam etiklerini belirterek, projeye Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiğini açıkladı.

Çorum Belediyesi Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu ise, Çorum Belediyesi olarak gençlere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte şehrimiz için önemli hizmetler yapıyoruz. Şehrimizin değişik noktalarında bulunan gençlik merkezlerimizde gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

(MMY-BÖ)



24.05.2017 18:07:24 TSI

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