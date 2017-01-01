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Gençlerden bilim sergisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:07
Gençlerden bilim sergisi
Gençlerden bilim sergisi

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Tübitak 4006 Bilim Şenliği Fuarı gerçekleştirildi.
Fuarın açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından davetliler fuarda yer alan projelerin hepsini teker teker gezerek projeleri hazırlayan öğrencilerden ve öğretmenlerden bilgi aldı.
Fuarın en dikkat çekici projesi ise sağlık açısından birçok faydasının olduğu bilinen ısırgan otundan yapılan pastalar ve tatlılar oldu. Fuarda bu bölgenin yöresel ürünü olan su böreğiyle ilgili de proje ortaya konuldu. Çevir Börek Yanmasın Projesi ile böreği pişirme esnasında böreğin altı ve üstü yanmadan pişirilmesi sağlanıyor. Yeniden tasarlanan kıyafetler projesiyle kullanım sonucu deforme olmuş ya da artık giyilmeyen kıyafetlerin yeniden tasarlanması sağlanıyor. Fuarda teknolojiyle ilgili de mikro teknolojilerin bilgisayar gelişimine etkileri projesi ortaya konuldu. Bu proje ile öğrencilerin gelişen teknolojileri ve bilişim teknolojileri alanındaki gelişim aşamalarını daha yakından incelemelerini ve gelecekteki bilgisayar teknolojisinin gelişimi hakkında fikir sahibi olmaları sağlamak amaçlanıyor.
(AY-RFK-Y)

24.05.2017 18:07:20 TSI
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