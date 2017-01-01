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Üniversite öğrencileri ilköğretim okulunda bakım ve onarım yaptı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üniversite öğrencileri kırsaldaki bir ilköğretim okulunun tadilatını yaparak, okula kütüphane kazandırdı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi kapsamında "Kardeş Köy Okulu" konulu proje hazırladı. Eğitim ve öğretime destek vermek amacıyla proje kapsamında öğrenciler, İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilçe kırsalındaki Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kışlaönü Ümran Kabalak İlköğretim Okulunun tadilatını gerçekleştirerek, okula kütüphane kazandırdı. Öğr. Gör. İzzettin Güler koordinatörlüğünde ve 70 kişinin yer aldığı proje kapsamında okul tümüyle boyanarak, yeni bir görünüm kazandı. Ayrıca öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla toplanan kitaplar ile okula kütüphane kuruldu. Köy halkı, Kışlaönü Ümran Kabalak İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Yüce ve öğretmenleri gerçekleştirilen projeden çok memnun olduklarını dile getirerek, başta Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu olmak üzere projede görev alan, maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Deveci ise "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2016-2017 akademik yılı Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında hazırladığımız proje ile köy okuluna destek verdik. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

(SD-Y)



24.05.2017 18:12:28 TSI

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