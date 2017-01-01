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ürkiye 1. Lig Güreşleri

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:12
ürkiye 1. Lig Güreşleri
Türkiye 1. Lig Güreşleri

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) - Türkiye 13-15 yaş 1.Lig Güreş müsabakaları Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonunda yapıldı.
Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularının da yer aldığı 13-15 yaş Türkiye 1. Lig Güreş müsabakalarının 2. ayağı Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Yapılan tartıların ardın, güreş müsabakalarına geçildi. Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, grupta yer alan diğer kulüpler İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivas Güreş Eğitim Merkezi ve Batman Petrolspor takımları ile adeta kıran kırana bir mücadeleye giriştiler.

4 takımlı grupta 1. sırada yer alıyor
Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi Antrenörlerinden Ramazan Böcü, turnuvada bu güne kadar başarılı bir performans gösterdiklerini belirtti. Böcü, "Müsabakaların ilk ayağı olan Sivas etabında 6 puanla 1. olarak büyük bir avantaj elde ettik. 15 sporcumuz ile müsabakalarda ilçemizin ve Güreş Eğitim merkezimizin ismini duyurmak ve daha yukarılara taşımak için çaba sarf ediyoruz. Bu gün şu ana kadar yaptığımız müsabakalarda da Batman ve İstanbul bölgeleri önünde başarı sağlayarak onların önüne geçtik. Böylece grubumuzdan bir üst tura yükselmeyi hemen hemen garantilemiş olduk" dedi.

Hedef final grubuna yükselmek
Antrenör Ramazan Böcü, 13-15 yaş kategorisinde Türkiye 1. Güreş Liginde 3 grupta 4'er takım olmak üzere toplam 12 takımın mücadele ettiğini belirterek, "Müsabakalar sonrasında her gruptan ilk 2 sırayı alan takımlar Türkiye şampiyonası final grubunda mücadele etmeye hak kazanacaklar. Biz Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi olarak, burada yaptığımız güreşler sonrasında grubumuzdan yükselerek final grubuna kalma hakkını elde edeceğimize inanıyoruz. Güreş severlerin müsabakalarımıza göstermiş oldukları ilginin daha da artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
(AD-Y)

24.05.2017 18:12:47 TSI
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