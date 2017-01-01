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Gülüçlü kadınlar Çanakkale'yi gezdi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından bayanlara yönelik 2 gün süren Çanakkale gezisi düzenledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kültür gezileri kapsamında bu yıl Gülüçlü bayanları Çanakkale gezisine gönderdi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş'ta geziler sırasında Gülüçlü kadınlara eşlik ediyor.

Belediyeciliğin sadece yol, su, kanalizasyon gibi hizmetleri yapmaktan ibaret olmadığını dile getiren Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, iki yıldır Gülüçlü bayanları Türkiye'nin değişik yerlerine kültür gezilerine gönderdiklerini ifade etti. İki gün süren ziyaretlerden kadınların manevi yönden çok büyük tad aldığını ifade eden Demirtaş "Bu gezilerimiz özellikle manevi hazzı artırıyor. Gülüçlü kadınlarımız günü birlik Çanakkale'ye 57.Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Şehitliği, Sargı Yeri Şehitliği, Kilit Bayır Kalesi, Seyit Onbaşı, Helles Anıtı, Conk Bayırı Alçı tepe müzesi, Şehitler Abidesi, Anzak koyunu ziyaret ettiler.

Talep geldiği sürece de kafile kafile bayanlarımızı bu gezilere götüreceğiz" dedi.

Gezi sonrası Gülüçlü kadınlar Başkan Demirtaş'a teşekkür ederek, onun sayesinde tarihi yeniden yaşadıklarını söyledi.

(VK-Y)



24.05.2017 18:27:57 TSI

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