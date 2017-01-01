Kdz. Ereğli Sağlık-Sen Şubesi kan bağışı kampanyası düzenledi
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Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Sağlık-Sen Şubesi kan bağış kampanyası düzenledi.
Ramazan ayında yaşanan kan sıkıntısına çözüm olmak amacıyla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, Donör odasında kan bağış kampanyası düzenlendi. Sağlık- Sen Ereğli şubesi tarafından organize edilen 11. geleneksel kan bağışı kampanyası yılda üç kez gerçekleştirilirken hastanedeki kan stokların da sıkıntı yaşanmaması sağlanıyor. Kdz. Ereğli Devlet hastanesi personeli ve hasta yakınları kan bağışına yoğun ilgi gösterdi.
(VK-SÖ-Y)
24.05.2017 18:32:05 TSI
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