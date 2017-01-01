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Uşak'ta halı saha ve tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi ve Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlar Halı Saha Futbol Turnuvası ve Geleneksel Bahara Merhaba Tenis Turnuvası sona erdi.

1 ay boyunca Huzurpark'ta bulunan Uşak Belediyesi Spor Tesislerinde süren müsabakaları final maçları çekişmeli geçti. Turnuvanın şampiyonu Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasını 2-1 yenen Jandarma Komutanlığı olurken, TCDD'yi 4-0 mağlup eden Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de üçüncü sıraya adını yazdırdı. Geleneksel Bahara Merhaba Tenis Turnuvasında ise master erkeklerde Ali Coguplugil, master bayanlarda Seher Aycan, yeni başlayan erkeklerde Süleyman Ekinci şampiyonluk ipini göğüsledi. Dereceye giren sporculara ödüllerini, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Şahin Mercan verdi.

Törenin ardından bir açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, turnuvanın önümüzdeki yıl devam edeceğini belirterek, "Şehrimiz, futboluyla, basketboluyla, tenisiyle ve nice sportif faaliyetleriyle önemli adımlar atıyor. Belediye olarak sporun her anlamda gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu turnuvada mücadele eden tüm kamu görevlilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan da, turnuvanın hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

(EÖ-İK)



24.05.2017 18:42:19 TSI

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