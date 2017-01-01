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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden bilinçlendirme standı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:44
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden bilinçlendirme standı
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden bilinçlendirme standı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 3. Öğrenme Şenliğinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında stant açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki vatandaşların sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşüm gerçekleştirmek vizyonuyla başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Malatya Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yanı Fuar Alanında gerçekleştirilen 3. Öğrenme Şenlikleri'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından davet edilen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, açılan stantla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Lokman Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3. Öğrenme Şenliği kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün daveti üzerine bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından stant açılmıştır. Standa gelen vatandaşlarımız, sorunlarıyla ilgili gerek kurum içi gerekse de kurum dışı yönlendirmeler yapılmaktadır. Stantta ayrıca 'Evden Hırsızlık', 'Telefon Dolandırıcılığı', 'İnternet Güvenliği', 'Sosyal Ortamlarda İşlenen Suçlar' hakkında bilgilendirmelerde yapılmaktadır" dedi. Ünal, standa gelen lise öğrencilerine polislik mesleği hakkında bilgiler verildiğini ve meslekle ilgili kendilerine yöneltilen soruların cevaplandırıldığını da belirtti.
Açılan stantta 'Komşuluk Kültürü'nün anlatıldığını da ifade eden Ünal, "Huzur kenti Malatya'mızda komşuluğun önemi ve komşuluk ile güvenlik arasındaki ilişkilerde vatandaşlarımıza anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra şenlikte açılan diğer stantlarda ziyaret edilerek, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Öte yandan vatandaşlarımıza ve diğer açılan stantlara broşür dağıtımı da yapılmaktadır" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

24.05.2017 18:44:05 TSI
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