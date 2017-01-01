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Dörtyol Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi görücüye çıktı



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yılsonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi binasında açılışı gerçekleştirilen sergide açılan kurslarda yıl boyunca yapılan el işi, biçki dikiş, nakış, oya alüminyum kabartma, üç boyutlu resim ve ahşap süsleme eserleri görücüye çıktı. Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem, yıl boyunca farklı el becerisi alanında bir çok mesleki ve okuma yazma kursları açtıklarını halen bazı eğitim kursların devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Recep Soytürk ise açılan kursların ev hanımları ve genç kızların el becerilerini kazanmalarının yanında özgüvenlerinin artmasına katkı sağladığını belirtti. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.

(NCT-Y)



24.05.2017 19:00:35 TSI

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