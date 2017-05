YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ali Çetinbaş: "Ramazan ayını sevinç ve heyecan içerisinde bekliyoruz"

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "11 ayın sultanı hayır ve bereket kapısı mübarek Ramazan ayını sevinç ve heyecan içerisinde bekliyoruz" dedi.

Ramazan'ın, dostlukların sevgi ve sabır ile yoğrulduğu günler olduğunu belirten Başkan Çetinbaş, "Manevi iklimin, toplumsal hoşgörü ve dayanışmanın doruğa ulaştığı, bereket dualarının ve yüreklerdeki ilahi esintilerin yükseldiği On Bir Ayın Sultanı ve her Müslümanın heyecanla beklediği Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bir kez daha kavuşabilmiş olmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Ayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın zirveye çıktığı, kardeşlik duygularının daha da güçlendiği kutlu bir zaman dilimidir. Bu mübarek Ay, hoş görü, muhabbet, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu değerli bir aydır. Bu vesile ile dargınlık ve kırgınlıkları unutmalı, birlik ve dayanışmamızı daha da artırmalı, hep birlikte kardeşçe geleceğe ulaşma inancımızı her koşulda korumalı ve güçlendirmeliyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) 'O'nda bin aydan daha hayırlı bir gecesi vardır ve O'nun hayrından yoksun olan kişi gerçekten de yoksundur.' hadisi şerifiyle bu ayın önemini ve mahiyetini en güzel şekilde belirtmiştir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bin aydan daha hayırlı 'Kadir gecesi'ni içinde barındıran bu ayda ve mübarek günlerinde yoksul, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden olduğu bilincinde olmak, yaşanan güzelliklere daha da eşsiz bir güzellik katacaktır.Dostlukların sevgi ve sabır ile yoğrulduğu Mübarek Ramazan Ayı'nın tüm İslam Aleminde ve ülkemizde oluşturacağı huzur ortamının dünyamızda barışın ve huzurun egemen olduğu günlerin habercisi olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, ülkemize ve İslam Aleminde hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. (EFE)



