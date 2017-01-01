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Kızılırmak Havzası Yönetim Heyeti bölünmeme kararı aldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:24
Kızılırmak Havzası Yönetim Heyeti bölünmeme kararı aldı
Kızılırmak Havzası Yönetim Heyeti bölünmeme kararı aldı
- Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Samsun'da yapıldı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - "Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı"nda heyetin bölünmeme kararı alındı.
Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Samsun Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sinop Valisi Harun İpek, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz ve Çankırı Valisi Mesut Köse, toplantı öncesi Samsun Valisi'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Vali İbrahim Şahin, "Ben bu toplantı için vali arkadaşlarımı aradım, arzu edenler katıldı. Katılamayan vali arkadaşlar katılamayacaklarını bildirdiler. Bir işe bir yerden başlamamız gerekiyor. Çok küçük miktarlarla yol alsak bile her şekilde dokunmamız gerekiyor. Türkiye'nin yönetim şekli gereği burada da valiler bu işe el atmazlarsa çok fazla mesafe alınacağı kanaatinde değilim. Şu anda biz tebliğin gücüyle hareket ediyoruz. Bu tebliğin daha üst sekmende veya daha güçlü bir yasal alt yapıyla güçlendirilmesi gerekiyor. O oluştuğunda başında ister vali olsun, ister müsteşar olsun veya isterseniz Devlet Su İşleri bölge müdürü olsun bunlar hallolur. Hangi eforla veya ne kadar güçle biz bu işe katkı sağlayacaksak o kadar karşılığını alacağız veya alıyoruz. Yoksa konuşur gideriz. Arkadaşlar ilgi gösterdikleri kadar etki ederler. Ama mutlak suretle bir taraftan başlamamız gerekiyor. Yarın bir gün belki çok geç olacak. Ankara'dan bunun yasal bir alt yapıyla birinci mevzuattan desteklenmesi durumunda daha çok etki edeceğini düşünüyorum. Biz burada ne katkı sağlıyorsak emin olun o oluyor. Biz bu toplantılara elimizden geldiği kadarıyla katkı sağlayacağız" dedi.
Toplantının sonunda Kızılırmak havzasının bölünmesi veya bölünmemesiyle ilgili olarak bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın sonunda Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti bölünmeme kararı aldı.
Toplantı daha sonra sunum şeklinde devam etti.
Toplantıya ayrıca, Kayseri Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Kırşehir Çiçekdağı Kaymakamı Ömer Faruk Duman, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
(ŞB-SLH-Y)

24.05.2017 19:24:10 TSI
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