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Köylü kadınlar obeziteye karşı yürüdü



(Fotoğraflı)



Selçuk Vurucu

KIRKLARELİ (İHA) - İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Obezite Kaderimiz Değil" projesi çerçevesinde köylü kadınların katıldığı Kırklareli Yayla Parkı'nda yürüyüş düzenlendi.

Pınarhisar ilçesinde bağlı belde ve köylerden gelen kadınlar, park çevresinde tur attı. Daha sonra Kültür evi ziyaret edildi. İl Sağlık Müdürü Ali Fatih Selvi, "Obezite Kaderimiz Değil" Projesini önemsediklerini dile getirerek, "Obeziteye karşı başlatılan mücadeleyi en iyi şekilde sürdürüyoruz. Kadınların ülkenin en önemli yapı taşıdır, kadınların harekete geçmesiyle toplumda hareketlenir" dedi.

Proje Koordinatörü Diş Hekimi Cihangir Bayburtluoğlu ise, "Hareketsiz kalan köylü kadınları proje kapsamında hareketlendirerek, onlara sporu sevdirdik" dedi.

(SV-MEF-Y)



24.05.2017 19:40:57 TSI

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