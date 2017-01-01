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Yeni belediye binası ve kültür merkezi gün sayıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde yeni belediye ve kültür merkezi binası inşaatında sona gelindi.

Kaymakam Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Osman Sargın, çalışmaları yerinde inceledi. Sargın, İznik'in geleceğine ışık tutacak çalışmaların yeni belediye hizmet binası ve kültür merkezinde yapılacağını belirtti. Başkan Osman Sargın,"Selçuk Mahallesi'nde Kırgızlar türbesinin yanındaki 2000 metre kare alana belediyesi hizmet binası, 1200 metre kare alana ise kültür merkezi kazandırıyoruz. İznik'in geleceğine ışık tutacak ve ilçemizin gelecek 50 yılına yön veren çalışmaların yapılacağı bu binalarımızda bir çok önemli projelere imza atacağız. İlçemizin çocuklarının yarınlarına umutla bakmasını sağlayacak kültür merkezi bittiğinde yapılacak tiyatro, sergi, konferans, gibi faaliyetler ile gençlerimizin ufkunu açacaktır. Kültür merkezi ilçemizdeki birçok sosyal hayata destek sağlayacak. İznik çinisi işlemeleriyle ilçemize yakışı bir yatırım olan belediye hizmet binası ve kültür merkezi belediyemizin hizmet kalitesini de artıracak. Bütün birimlerimizin tek bir alanda hizmet vereceği yeni binamız şimdiden hayırlı olsun" dedi.

(MŞ)



24.05.2017 19:49:00 TSI

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