YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Evli, mutlu, çocuklu ve artık mezunlar

Evli, mutlu, çocuklu ve artık mezunlar

- KSÜ'de karı koca 7 bin öğrenci arasından dereceyle mezun oldu



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesin'de (KSÜ) 7 bin mezun öğrenci arasından Yıldız çifti dereceye girdi.

KSÜ'den 2017 yılında mezun olacak 7 bin üniversite öğrencisi Kervan Pastaneleri ve Alpedo sponsorluğunda, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumunda mezuniyet keplerini fırlattı. 2013 yılında Üniversitede tanışan Sena Yıldız ve Muhammet Enes Yıldız çifti 2014 yılında dünya evine girerek 3 sene içinde el ele vererek dereceyle beraber mezun oldular. Sena Yıldız Üniversite dönem birincisi olurken eşi Muhammet Enes Yıldız Üniversite dönem üçüncüsü oldu.

8 aylık hamile olan İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Üniversite dönem birincisi olan Sena Yıldız, "Hamile ve evli olarak okumak gerçekten zordu. Ama böyle bir eşe sahip olduğum için çok mutluyum onun sayesinde zorlukları atlattım. Ele ele vererek Üniversitemizden başarılı şekilde mezun olduk. 1 ay sonra eşimin ve benim babamın isimleri alarak Yusuf Osmanımız dünyaya gelecek. Onun içinde ayrı heyecanlıyız. Gençlere tavsiyem evlensinler, mutlu bir aile olsunlar" dedi.

Kendinin başarısında eşinin büyük katkıları olduğunu söyleyen Muhammet Enes Yıldız, " Bundan 4 sene önce birinci sınıfta eşimle tanıştık ve ardından 1 yıl sonra 2013 yılının Eylülünde evlendik. Hem çalıştık hem okuduk. Zorlu dönemlerimiz oldu ama el ele vererek bunları atlattık. Başarımda benden daha çok eşimin emekleri vardır. Onu tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Evli, mutlu, çocuklu ve artık mezunuz" dedi.

Başarı belgeleri ve Üniversite Bölüm öğrencilerinin yürüyüşlerinin ardından İlahiyat Fakültesi mezunu dönem birincisi Sena Yıldız KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveciyle üniversite kütüğüne 2017 yılı üniversite birinciliği çivisini çaktı.

Mezuniyette 20 bin dondurma dağıtan Kervan Pasteneleri ve Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğluna KSÜ'ye desteklerinden ve yardımlarından dolayı teşekkür plaketi KSÜ Rektörü Durmuş Devecioğlu tarafından takdim edildi.

(CGR-ÖZ-Y)



24.05.2017 20:55:38 TSI

NNNN

