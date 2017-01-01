ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydemir: "Teşekkürler Erzurumspor"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:16
Aydemir: "Teşekkürler Erzurumspor"
Aydemir: "Teşekkürler Erzurumspor"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TFF 1. Lige yükselen BB. Erzurumspor'u kutladı.
TFF 1. Lige yükselen BB. Erzurumspor, taraftarıyla bütünleşerek İstanbul'a tarihi bir gün yaşattı. Mavi beyazlı ekibin coşkusunu paylaşanlar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı ve Milletvekili Orhan Deligöz de vardı. Aydemir, Deligöz, Ilıcalı ve Sekmen maç sonrası şampiyonluk platformuna giderek futbolcuları kutladılar.
Aydemir'in açıklaması
Maç sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mavi- beyazlı ekibi kutlayarak, "Büyük ve muhteşem Erzurumspor taraftarından, Futbolcu kardeşlerime, Kulüp yönetimine, kulübe büyük emek ve destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e Erzurum adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.
'Emeği geçen herkes ve her kesimi kutluyoruz'
Sezon başlangıcında BB. Erzurumspor'a olan güvenlerini dile getirdikleri ve mavi beyazlı ekibin bir üst lige yükseleceği inancını daima taşıdıklarını belirten Milletvekili Aydemir, "Şimdi daha net söylüyoruz, Erzurumspor inşallah bu muhteşem taraftarı, yönetimiyle, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Süper Lige de çıkacaktır. Emeği geçen herkes ve her kesimi kutluyorum." diye konuştu.
(ERZ-AA-Y)

24.05.2017 22:16:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da TFF 1. Lig sevinci
YEREL

ERZURUM'DA TFF 1. LİG SEVİNCİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Sözde &quot;ilçe sorumlusu&quot;nun FETÖ davası
YEREL

SÖZDE "İLÇE SORUMLUSU"NUN FETÖ DAVASI
Vakıf Okulları'ndan yıl sonu şöleni
YEREL

VAKIF OKULLARI'NDAN YIL SONU ŞÖLENİ
Bölgesel yağlardan kurtulmak için soğuk lipoliz önerisi
YEREL

BÖLGESEL YAĞLARDAN KURTULMAK İÇİN SOĞUK LİPOLİZ ÖNERİSİ
Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kültür sanat etkinliği
YEREL

OLTU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ
FETÖ'nün sözde &quot;Çevik kuvvet grup imamı&quot;na 12 yıl 6 ay hapis
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "ÇEVİK KUVVET GRUP İMAMI"NA 12 YIL 6 AY HAPİS

Ilıcalı'dan engelli kadına ziyaret
YEREL

ILICALI'DAN ENGELLİ KADINA ZİYARET
Erzurumlu genç mucitler için yarış heyecanı başladı
YEREL

ERZURUMLU GENÇ MUCİTLER İÇİN YARIŞ HEYECANI BAŞLADI
ETÜ ikinci mezunlarını verdi
YEREL

ETÜ İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ
Diriliş Muştusu, Erzurum'da sahnelendi
YEREL

DİRİLİŞ MUŞTUSU, ERZURUM'DA SAHNELENDİ
Şehitler İlkokulundan yılsonu programı
YEREL

ŞEHİTLER İLKOKULUNDAN YILSONU PROGRAMI
Ramazan da ağız ve diş sağlığına dikkat
YEREL

RAMAZAN DA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT
ASKOM toplantısı Erzurum'da yapıldı
YEREL

ASKOM TOPLANTISI ERZURUM'DA YAPILDI
Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Mobbingi anlattı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ MOBBİNGİ ANLATTI
Torunları yaz tatilinde &quot;Nene Hatun&quot;u unutmayacak
YEREL

TORUNLARI YAZ TATİLİNDE "NENE HATUN"U UNUTMAYACAK
TOBB Nisan ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı
YEREL

TOBB NİSAN AYI KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET VERİLERİNİ AÇIKLADI
Mevsimsel geçişlerde saç dökülmesine dikkat
YEREL

MEVSİMSEL GEÇİŞLERDE SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT
Su içmenin 6 çok önemli faydası
YEREL

SU İÇMENİN 6 ÇOK ÖNEMLİ FAYDASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Rektör Çomaklı, ÜNİDAP istişare toplantısına katıldı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ÜNİDAP İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Büyükşehir kentin yöresel lezzetlerini tanıtıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KENTİN YÖRESEL LEZZETLERİNİ TANITIYOR
Eski polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

ESKİ POLİSE FETÖ/PDY ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
Oltu'da takı tasarım ile grafik tasarım sergisi
YEREL

OLTU'DA TAKI TASARIM İLE GRAFİK TASARIM SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi