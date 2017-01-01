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Aydemir: "Teşekkürler Erzurumspor"



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TFF 1. Lige yükselen BB. Erzurumspor'u kutladı.

TFF 1. Lige yükselen BB. Erzurumspor, taraftarıyla bütünleşerek İstanbul'a tarihi bir gün yaşattı. Mavi beyazlı ekibin coşkusunu paylaşanlar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı ve Milletvekili Orhan Deligöz de vardı. Aydemir, Deligöz, Ilıcalı ve Sekmen maç sonrası şampiyonluk platformuna giderek futbolcuları kutladılar.

Aydemir'in açıklaması

Maç sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mavi- beyazlı ekibi kutlayarak, "Büyük ve muhteşem Erzurumspor taraftarından, Futbolcu kardeşlerime, Kulüp yönetimine, kulübe büyük emek ve destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e Erzurum adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

'Emeği geçen herkes ve her kesimi kutluyoruz'

Sezon başlangıcında BB. Erzurumspor'a olan güvenlerini dile getirdikleri ve mavi beyazlı ekibin bir üst lige yükseleceği inancını daima taşıdıklarını belirten Milletvekili Aydemir, "Şimdi daha net söylüyoruz, Erzurumspor inşallah bu muhteşem taraftarı, yönetimiyle, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Süper Lige de çıkacaktır. Emeği geçen herkes ve her kesimi kutluyorum." diye konuştu.

(ERZ-AA-Y)



24.05.2017 22:16:05 TSI

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