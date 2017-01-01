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Kütahya'da şüpheli ölüm

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:21
Kütahya'da şüpheli ölüm

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki evlerinde Recep Y.'nin (29) hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Recep Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Recep Y.'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
(EFE-Y)

24.05.2017 23:21:16 TSI
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